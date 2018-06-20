Пик миграции в развитые страны пройден?

Поток мигрантов в страны Европы сокращается. Такую тенденцию отмечает доклад Организации экономического сотрудничества и развития, — впервые с 2011 г. Согласно данным, которые изложены в документе, количество запросов на получение миграционного статуса в странах-членах ЕС в прошлом году уменьшилось почти вдвое. Тем не менее, учитывая общее число переселенцев, в организации говорят о трудных временах для развитых стран.

Как сообщил генсек ОЭСР Анхель Гурриа, «в странах Организации экономического сотрудничества и развития разместились около 5,3 миллионов беженцев, более половины — в Турции». По оценкам экспертов, это 24% от общего числа людей, которые нуждаются в международной защите по всему миру.