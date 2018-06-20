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Бельгия

Пик миграции в развитые страны пройден?

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Пик миграции в развитые страны пройден?

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Поток мигрантов в страны Европы сокращается. Такую тенденцию отмечает доклад Организации экономического сотрудничества и развития, — впервые с 2011 г. Согласно данным, которые изложены в документе, количество запросов на получение миграционного статуса в странах-членах ЕС в прошлом году уменьшилось почти вдвое. Тем не менее, учитывая общее число переселенцев, в организации говорят о трудных временах для развитых стран.

Как сообщил генсек ОЭСР Анхель Гурриа, «в странах Организации экономического сотрудничества и развития разместились около 5,3 миллионов беженцев, более половины — в Турции». По оценкам экспертов, это 24% от общего числа людей, которые нуждаются в международной защите по всему миру.

Поток мигрантов уменьшается главным образом благодаря сокращению на четверть числа беженцев. В прошлом году такой статус запросили 1,230 млн человек. В основном речь идёт о выходцах из Афганистана, Сирии и Ирака. Больше всего беженцев зарегистрировали Соединённые Штаты и Германия.

В ФРГ при этом отмечается неуклонный рост доли людей, которые приехали из-за границы или родились в семьях мигрантов. В 2016 они составляли 23% населения, среди дошкольников — почти 40%.

В России, как и в ЕС, отмечается значительное снижение притока мигрантов. Всё больше иностранцев уезжает, не продлив разрешения на работу.