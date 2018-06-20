Парламент Венгрии сегодня проголосует по законопроекту "Остановить Сороса", который должен воспрепятствовать работе организаций, тесно связанных с американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом.
Венгрия: "Остановить Сороса"
Венгрия: "Остановить Сороса"
Власти убеждены, что фонд "Открытое общество" Сороса вливает финансовые средства в деятельность компаний, помогающих нелегальным мигрантам перебраться в страны ЕС.
Новая версия законопроекта, в числе прочего, предусматривает уголовное наказание для организаций, поддерживающих или финансирующих нелегальную иммиграцию.
Венгрия также вводит "специальный миграционный налог" в размере 25%. Выплачивать его будут неправительственные организации, оказывающие поддержку иммигрантам.
2016 году Венгрия отказалась принимать у себя беженцев по квотам, установленным ЕС. Кроме того, власти построили стену, чтобы отгородиться от мигрантов, прибывающих из соседних государств.