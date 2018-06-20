Парламент Венгрии принял законопроект под называнием «Остановить Сороса», который вводит уголовную ответственность за помощь мигрантам и ужесточает правила получения официального статуса для иностранцев.
«Остановить Сороса» — «остановить мигрантов»
«Остановить Сороса» — «остановить мигрантов»
Помогающие мигрантам неправительственные организации теперь будут обложены специальным 25-процентным налогом.
В дополнение к закону депутаты одобрили и конституционную поправку, которая запрещает расселение мигрантов на венгерской территории. Будапешт ещё два года назад отказался принимать у себя беженцев по обязательным квотам ЕС и начал строительство целого комплекса пограничных заграждений.
«Если кто-то будет препятствовать защите наших границ или будет помогать нелегалам прибывать в Венгрию — ему придётся столкнуться с последствиями», — заявлял ещё в начале июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Документ вызвал повсеместное возмущение правозащитных организаций; в Евросоюзе всячески призывали Будапешт отказаться от проекта или хотя бы отложить его одобрение до рассмотрения правозащитными комиссиями.
«Во Всемирный день беженцев венгерское правительство внезапно стало на сторону преследователей, а не преследуемых», — уверена со-председатель венгерского Хельсинкского комитета Марта Пардави.
Венгерские оппозиционеры заявили, что новый закон нелегалов не остановит, зато даст властям инструмент давления на неправительственные организации.
А своё название инициатива получила в честь Джорджа Сороса. В Будапеште убеждены, что именно его фонд «Открытое общество» вливает средства в деятельность компаний, помогающих нелегалам перебраться в страны ЕС, включая Венгрию.