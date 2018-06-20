Греция выходит из кризиса

Греция наконец-то выходит из кризиса после восьми лет политики жёсткой экономии. В четверг министры финансов Еврозоны обсудят здесь, в Люксембурге, заключительный план действий по оказанию помощи стране. За эти годы ВВП Греции сократился более, чем на четверть по сравнению с докризисным уровнем. Страну покинули более полумиллиона молодых и высококвалифицированных специалистов. Большинство из них, по данным опросов, возвращаться не собираются.

Лиа Куру изучала экономику судоходства в Афинах, затем училась в Ньюкасле и начала карьеру в Греции. Но условия труда оказались тяжёлыми, она столкнулась с дискриминацией, и четыре года назад, в разгар кризиса, уехала в Люксембург. Здесь она нашла работу в судоходной компании, начав новую жизнь. Сейчас ей 37 лет. Думает ли она вернуться? С оптимизмом ли смотрит в будущее?

«Нет, ведь ничего не изменилось. Несмотря на все страдания, которые нам пришлось выносить все эти годы, ничего не изменилось. Всё осталось таким же, как было, не изменилось вообще ничего. Поэтому я уехала. Здесь у меня нормированный рабочий день, у меня остаётся свободное время, которое я могу посвятить самой себе, к тому же в Люксембурге действует просто отличная система здравоохранения. Поэтому возвращаться в Грецию, где царит неуверенность и неопределённость, я не собираюсь. Полагаю, пройдёт не меньше, чем 20, а то и 30 лет, пока произойдут все необходимые изменения, пока мы достигнем момента, когда там вновь распахнутся двери для высококвалифицированных специалистов, но мы к тому времени будем уже далеко не молоды».

Что же требуется для того, чтобы Греция вновь встала на ноги? Европейский инвестиционный банк уже вложил средства во множество бизнес-проектов, на которые приходится 10% ВВП страны.

«Мы по-прежнему планируем уделять особое внимание транспортному и энергетическому секторам, - говорит Джонатан Тэйлор, вице-президент ЕИБ. - Мне представляется важным модернизировать автострады, дороги, транспортную систему в целом. В модернизации нуждается и система сообщения между различными частями страны, например, между островами и материком. Совершенство недостижимо, но мы должны приложить усилия для того, чтобы дело двигалось в правильном направлении».

При этом, несмотря на улучшение ситуации, ещё предстоит решить проблему долга. Анхель Гурриа, генсек Организации экономического сотрудничества и развития объясняет, что следует срочно предпринять остальным партнёрам: «Греция уже предприняла серьёзные усилия, и последствия принятых мер были весьма тяжёлыми, но страна выстояла, и теперь мы наблюдаем позитивную сторону, видны результаты проведённых реформ. Но теперь вопрос состоит в том, как быть с долгом, который составляет 180% ВВП. Это слишком тяжёлый груз».