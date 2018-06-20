ЕС и НПО не хотят "Остановить Сороса"

Правозащитники осудили принятый венгерским парламентом законопроект "Остановить Сороса". Возмущены и неправительственные организации, которые за помощь мигрантам будут облагаться 25%-ным налогом. А в Европарламенте потрясены тем, что документ вводит ещё и уголовную ответственность за содействие мигрантам.

Евродепутат от Нидерландов Софи ин'т Велд недоумевает:

"Нужно, конечно, первым делом доказать, что это не соответствует стандартам ЕС и соблюдению фундаментальных прав человека в частности. Но я хотела бы вот что ещё понять: господин Орбан всегда ссылается на христианские ценности. Но разве не в Библии говорится о добром самаритянине? Разве помощь людям - не главная обязанность христиан? Разве она может считаться уголовным преступлением?"

Неправительственные организации считают, что факт нарушения законов ЕС и международного права очевиден. Представительница организации Amnesty International Иверна Мак Гован говорит:

"Существуют сложные социально-экономические факторы, с которыми сталкиваются люди по всей Европе. А они пытаются объяснить всё это пока ещё несуществующей в Венгрии прблемой. У нас на руках все данные, в цифрах, о том, как мало мигрантов и беженцев приняла эта страна. Поэтому всё происходящее - ни что иное, как пропагандистская кампания, направленная на стигматизацию людей, которые отстаивают права человека, выступают за справедливость, поступают по правде и совести".

Еврокомиссия новый демарш венгерских властей пока никак не прокомментировала. А в Европейской народной партии - общеевропейском объединении, членом которого является и венгерский премьер Виктор Орбан - от комментариев отказались.