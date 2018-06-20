Лидеры ЕС проведут неформальную встречу

В Брюсселе в воскресенье пройдёт неформальная рабочая встреча лидеров Европейского союза. Им предстоит обсудить и выработать общую позицию по вопросу миграции, который затем станет одной из главных тем намеченного на конец месяца саммита ЕС.

Встреча организована по инициативе главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который выразил сожаление в связи с тем, что не все страны Евросоюза примут в ней участие: «Мне и нравится и не нравится эта инициатива, потому что мне не нравится быть председателем на встрече, где собрались лишь некоторые страны члены ЕС. Но другие отказываются, а кто-то ведь должен быть председателем».

В ходе встречи, как ожидается, будет обсуждаться возможность создания первичных центров по приёму мигрантов за пределами ЕС. В частности, предполагается сооружение подобных центров Северной Африке, где мигранты смогут обратиться за получением статуса беженца. Будут рассмотрены и другие меры, направленные на сдерживание миграционных потоков.