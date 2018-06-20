В Брюсселе в воскресенье пройдёт неформальная рабочая встреча лидеров Европейского союза. Им предстоит обсудить и выработать общую позицию по вопросу миграции, который затем станет одной из главных тем намеченного на конец месяца саммита ЕС.
Лидеры ЕС проведут неформальную встречу
Лидеры ЕС проведут неформальную встречу
Встреча организована по инициативе главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который выразил сожаление в связи с тем, что не все страны Евросоюза примут в ней участие: «Мне и нравится и не нравится эта инициатива, потому что мне не нравится быть председателем на встрече, где собрались лишь некоторые страны члены ЕС. Но другие отказываются, а кто-то ведь должен быть председателем».
В ходе встречи, как ожидается, будет обсуждаться возможность создания первичных центров по приёму мигрантов за пределами ЕС. В частности, предполагается сооружение подобных центров Северной Африке, где мигранты смогут обратиться за получением статуса беженца. Будут рассмотрены и другие меры, направленные на сдерживание миграционных потоков.