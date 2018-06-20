Комитет по правовым вопросам Европарламента высказался в среду в поддержку Директивы об авторском праве. Статья 13 данного документа обяжет онлайн-платформы блокировать информацию, размещённую пользователями в нарушение авторских прав. Этот вопрос с давних пор вызывал острые споры между различными политическими группами и европейскими институтами. Ряд издателей и ассоциаций авторов и композиторов приветствовали данное решение, рассчитывая на отчисления за предоставление доступа к своей интеллектуальной собственности.
В Европарламенте поддержали Директиву об авторском праве
В Европарламенте поддержали Директиву об авторском праве
Между тем, многие восприняли новый документ как меру, направленную на ограничение свободы слова. Представители Европейской партии зелёных и Пиратской партии голосовали против директивы и теперь заявляют, что намерены добиваться её отмены на пленарном заседании Европейского парламента.
Пользователи опасаются, что под запретом окажутся пародии и другие материалы, в которых используются или цитируются произведения, защищённые авторским правом. В сети появились петиции, собирающие подписи за отмену 13-й статьи Директивы.