В Европарламенте поддержали Директиву об авторском праве

Комитет по правовым вопросам Европарламента высказался в среду в поддержку Директивы об авторском праве. Статья 13 данного документа обяжет онлайн-платформы блокировать информацию, размещённую пользователями в нарушение авторских прав. Этот вопрос с давних пор вызывал острые споры между различными политическими группами и европейскими институтами. Ряд издателей и ассоциаций авторов и композиторов приветствовали данное решение, рассчитывая на отчисления за предоставление доступа к своей интеллектуальной собственности.