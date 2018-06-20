Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выиграла решающее голосование: палата общин отклонила поправку о наделении парламента страны правом решающего голоса по сделке, оговаривающей условия "брексита".
"Карт-бланш" Терезе Мэй?
"Карт-бланш" Терезе Мэй?
Поправка, предложенная депутатом от правящей консервативной партии сторонником евроинтеграции Домиником Гривом, должна была дать депутатам право наложить вето на окончательное соглашение между британскими властями и Брюсселем.
Но уступка, сделанная накануне правительством, убедила и Грива: депутатам была дана возможность вносить поправки в итоговый текст соглашения.
"В попытке избежать провала сделки вы делаете это провал всё более вероятным", - сказал консерваторам, выступавшим против линии партии, министр по вопросам "брексита" Дэвид Дэвис.
Ранее за поправку, позволяющую парламенту наложить вето на сделку по "брекситу", проголосовала палата лордов. Документ вернулся в палату общин и после внесённых в него правительством поправок был представлен на повторное голосование.