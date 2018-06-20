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Великобритания

"Карт-бланш" Терезе Мэй?

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"Карт-бланш" Терезе Мэй?

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выиграла решающее голосование: палата общин отклонила поправку о наделении парламента страны правом решающего голоса по сделке, оговаривающей условия "брексита".

Поправка, предложенная депутатом от правящей консервативной партии сторонником евроинтеграции Домиником Гривом, должна была дать депутатам право наложить вето на окончательное соглашение между британскими властями и Брюсселем.

Но уступка, сделанная накануне правительством, убедила и Грива: депутатам была дана возможность вносить поправки в итоговый текст соглашения.

"В попытке избежать провала сделки вы делаете это провал всё более вероятным", - сказал консерваторам, выступавшим против линии партии, министр по вопросам "брексита" Дэвид Дэвис.

Ранее за поправку, позволяющую парламенту наложить вето на сделку по "брекситу", проголосовала палата лордов. Документ вернулся в палату общин и после внесённых в него правительством поправок был представлен на повторное голосование.