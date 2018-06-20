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ЧМ-2018: болельщики опустошили бары

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ЧМ-2018: болельщики опустошили бары

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REUTERS/Susana Vera
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Неуемна жажда болельщика! Не прошло и недели с начала ЧМ-2018, как во многих городах, где проходят матчи первенства, питейные заведения начали жаловаться на нехватку пива.

В Волгограде английские болельщики, празднуя победу своей сборной в первом матче группового этапа, буквально опустошили местные пабы. Такого объема потребления пива здесь никогда не видели.

Аналогичная ситуация сложилась в Нижнем Новгороде, куда приехали шведы поддержать свою команду в матче против Южной Кореи.

В Москве и Санкт-Петербурге в районах, где наиболее часто гуляют приезжие болельщики, также начинает ощущаться нехватка алкоголя, говорят владельцы баров. Сказывается сочетание летней жары и футбольной лихорадки.