Неуемна жажда болельщика! Не прошло и недели с начала ЧМ-2018, как во многих городах, где проходят матчи первенства, питейные заведения начали жаловаться на нехватку пива.
ЧМ-2018: болельщики опустошили бары
ЧМ-2018: болельщики опустошили бары
В Волгограде английские болельщики, празднуя победу своей сборной в первом матче группового этапа, буквально опустошили местные пабы. Такого объема потребления пива здесь никогда не видели.
Аналогичная ситуация сложилась в Нижнем Новгороде, куда приехали шведы поддержать свою команду в матче против Южной Кореи.
В Москве и Санкт-Петербурге в районах, где наиболее часто гуляют приезжие болельщики, также начинает ощущаться нехватка алкоголя, говорят владельцы баров. Сказывается сочетание летней жары и футбольной лихорадки.