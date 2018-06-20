Мигранты в рекламе "Бенеттон"

Одиссея мигрантов на судне "Аквариус" стала темой очередной рекламной кампании итальянской фирмы "Бенеттон" которая вновь, как почти все прежние, вызвала бурю споров и дискуссий.

Мнения разделились: одни считают, что таким образом "Бенеттон" привлекает внимание к острым проблемам общества и помогает их решать - другие считают использование подобных материалов в коммерческих целях неэтичным.

Неправительственная организация "СОС Медитеране" выразила протест против того, что фотографии проведённой ею спасательной операции и попавших в беду людей были использованы в рекламе. А министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, против которого в первую очередь нацелена рекламная кампания "Бенеттон", оставил в "Твиттере" сообщение: "Я один, что ли, считаю это возмутительным?"

Ранее Сальвини не разрешил "Аквариусу" бросить якорь в итальянских портах, и судно с мигрантами приняла Испания.

Рекламные кампании "Бенеттон" известны своей социальной значимостью и не раз оказывались в центре скандалов. Креативный директор бренда Оливьеро Тоскани не использует копилайны или продукт, только логотип. Но именно это, по его мнению, заставляет людей останавливаться, смотреть, думать и формулировать своё отношение к проблеме.