"Я никогда не думал над тем, чтобы прекратить танцевать. Вопрос всегда стоял иначе: танцевать, или умереть", - делится откровениями Ахмад Джудех. "Танец или смерть" - фраза, вытатуированная у него на шее.
"Танец или смерть" - перед этим выбором молодого танцора поставила война, когда в 2015-ом боевики "Исламского государства" вошли в его родной сирийский город неподалёку от Дамаска.
Война погубила пятерых членов его семьи, разрушила дом и чуть не лишила жизни самого Ахмада. Угрожая расправой, джихадисты требовали прекратить уроки балета, которые он давал детям.
К счастью, судьба избавила Ахмада от этого сложного выбора.
"Когда я танцую, я чувствую себя свободным, самодостаточным, я существую. И за эти чувства я готов сражаться. Если мы не сможем сохранить нашу культуру, тогда за что бы будем бороться?", - задаётся вопросом он.
История жизни танцора из Сирии впечатлила режиссёра Национального балета Нидерландов. С его помощью Ахмад перебрался в Амстердам. Там он учится балету.
По случаю Всемирного дня беженцев, у стен здания Европейского парламента состоялось его выступление. Своей постановкой Ахмад хотел отправить важное послание всему миру на языке танца, и не только.
"Давайте учиться как можно большему, набираться опыта. Ведь в один прекрасный день наши страны будут свободны, и мы будем жить в мире, а мир будет нуждаться в нас. Это наша общая миссия", - с этим призывом он обратился к присутствующим.