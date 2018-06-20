"Я никогда не думал над тем, чтобы прекратить танцевать. Вопрос всегда стоял иначе: танцевать, или умереть", - делится откровениями Ахмад Джудех. "Танец или смерть" - фраза, вытатуированная у него на шее.

"Танец или смерть" - перед этим выбором молодого танцора поставила война, когда в 2015-ом боевики "Исламского государства" вошли в его родной сирийский город неподалёку от Дамаска.