ООН переживает за Ходейду

Военные действия у йеменского портового города Ходейды стали главной темой для обсуждения на заседании Совета безопасности ООН. Международное сообщество обеспокоено тем, что ситуация в регионе, который и так переживает тяжелейший гуманитарный кризис, может обостриться еще больше. ООН пытается достичь договоренности со сторонами конфликта о прекращении боевых действий.

Несколько дней назад саудовская коалиция начала возле Ходейды операцию под названием "Золотая победа". Ее цель - освободить этот портовый город от хуситов. Ходейда имеет важное стратегическое значение. Через нее идут грузы в те регионы Йемена, которые находятся под контролем повстанцев, в том числе в столицу страны Сану.

Зейд Раад аль-Хусейн, Верховный комиссар ООН по правам человека: "Я очень обеспокоен тем, что коалиция во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами наносит удары по Ходейде. Это может привести к очень большому числу жертв среди мирного населения и уничтожению гуманитарного груза, который имеет жизненно важное значение для миллионов людей".

ООН и неправительственные организации не перестают бить тревогу из-за катастрофической гуманитарной ситуации в стране. Особое внимание они обращают на нехватку еды, воды и медикаментов. В Организации Объединенных Наций предупреждают, что если гуманитарные конвои не получат доступ в Ходейду, то в городе начнется голод.