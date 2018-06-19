Убит рэппер XXXTentacion

В США убит один из популярных рэпперов молодого поколения Джасей Онфрой, известный как XXXTentacion. По данным полиции, 20-летнего исполнителя застрелили, когда он выходил из собственного мотосалона. В нападении участвовали, по меньшей мере, двое мужчин в капюшонах. XXXTentacion выпустил этой весной свой второй сольный альбом. Онфрой неоднократно попадал в криминальные сводки. Его заключали под стражу за участие в вооружённом ограблении и обвиняли в домашнем насилии.