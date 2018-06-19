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Неймар уковылял с тренировки

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Неймар уковылял с тренировки

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Reuters
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Нападающий бразильской сборной Неймар во вторник покинул тренировку команды из-за болей в ноге. Пробыв на поле всего пять минут, он ушёл в сопровождении физиотерапевтов.

Ещё в феврале самый дорогой игрок в мире получил тяжёлую травму и не выступал несколько месяцев. А в воскресном матче против Швейцарии ему досталось от защитников. В результате в понедельник он тренировался по индивидуальной программе.

В тренерском штабе бразильцев заявили, что рассчитывают на форварда на следующей тренировке.

Второй матч турнира «пентакампеоны» проведут в пятницу против Коста-Рики.