Нападающий бразильской сборной Неймар во вторник покинул тренировку команды из-за болей в ноге. Пробыв на поле всего пять минут, он ушёл в сопровождении физиотерапевтов.
Неймар уковылял с тренировки
Неймар уковылял с тренировки
Ещё в феврале самый дорогой игрок в мире получил тяжёлую травму и не выступал несколько месяцев. А в воскресном матче против Швейцарии ему досталось от защитников. В результате в понедельник он тренировался по индивидуальной программе.
В тренерском штабе бразильцев заявили, что рассчитывают на форварда на следующей тренировке.
Второй матч турнира «пентакампеоны» проведут в пятницу против Коста-Рики.