Ехали в Россию на велосипеде

Ехал португалец на велосипеде: Элдер Батишта за 45 дней пересёк всю Европу из конца в конец: из своего родного города он добрался до подмосковного Кратова, где тренируется «команда избранных».

Батишта работает в мэрии, а в путь он отправился не ради приключений: он хочет собрать деньги для португальской ассоциации, которая помогает больным раком детям.

«В Германии была буря, настоящий шторм. Но я не отчаивался. Порой было трудно, но в такие моменты я думал о семье. А также о тех детях, которым я хочу помочь. Так что я крутил и крутил педали. Даже когда совсем не хотелось, продолжал крутить».

Велопутешествия в Россию оказались популярными: почти такой же путь, как Батишта, проделал испанский болельщик, а с другой стороны света до Москвы на своих двух колёсах добрался Фахд Ибрагим аль-Яхья из Саудовской Аравии: больше пяти тысяч километров за 75 дней.

Хорватам по сравнению с этим ехать было не так далеко — всего полторы тысячи. Зато славян больше: велосипедисты ехали из Загреба в Калининград впятером.