Сборная Польши проиграла команде Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.
Польша уступила Сенегалу 1:2
Польша уступила Сенегалу 1:2
Первый гол в ворота поляков был забит в конце первого тайма их собственным защитником: рикошетом от ноги Тьяго Ционека мяч влетел в ворота Войцеха Щенсны.
Во втором тайме Мбайе Ньянг, воспользовавшись ошибкой польского вратаря, удвоил преимущество сенегальцев. И хотя за 5 минут до окончания встречи Гжегош Крыховяк сумел сократить разрыв, сравнять счёт польские футболисты не успели. Матч завершился со счётом 2:1.