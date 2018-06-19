Красную площадь "оккупировали" польские болельщики

Болельщики сборной Польши, которая во вторник в рамках группового этапа ЧМ-2018 встречается с Сенегалом, заполонили главную площадь российской столицы, чтобы попрактиковаться в скандировании футбольных кричалок и распевании песен в поддержку своей команды. Поляки не скрывают уверенности: победа им обеспечена, ведь на поле выйдет сам Роберт Левандовски, который, по мнению спортивных аналитиков, пребывает на пике формы.

Впрочем, перед тем как отправиться на трибуны, сенегальские фанаты тоже провели подготовку к матчу - на Манежной площади. Они убеждены: усилиями Садио Мане их сборная может не только повторить, но и превзойти достижение 2002 года, когда Сенегал дошёл до четвертьфинала мирового первенства.