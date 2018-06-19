Сборная Японии победила команду Колумбии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы H прошла в Саранске и собрала более 40 тысяч зрителей.
Победа синих самураев
Победа синих самураев
На третьей минуте матча Карлос Санчес сыграл рукой, преграждая путь мячу в пустые ворота, и получил красную карточку. Пенальти реализовал полузащитник сборной Японии Синдзи Кагава.
На 39-й минуте Хуан Кинтеро сравнял счет. Но на 73-й минуте Юя Осако принес японцам победу. Он же был признан лучшим игроком встречи. Сборная Японии вышла в лидеры группы, заработав три очка.