Котики — за Россию

Белый тигр Хан из красноярского зоопарка понюхал сперва коробку с египетским флагом, но потом плотно занялся коробкой с российским триколором. Смотрители трактовали это так — Египет поведёт в счёте, но в конечном итоге победа достанется команде России.

А вот белый кот Ахилл из Эрмитажа не сомневался: он сразу подошёл к «российской» миске и съел там почти весь корм. Ахилл уже предсказывал победу России в стартовом матче, а также исход встречи Ирана и Марокко — он тоже проходил в Петербурге.

В победе уверены и российские болельщики, возликовавшие после разгрома Саудовской Аравии. Египтяне же надеются на своего лидера Мухаммеда Салаха, который так и не появился на поле в ходе проигранного матча с Уругваем.

«Я думаю, что сегодня будет хорошая игра. Россия легко обыграла Саудовскую Аравию, и это конечно же вселило в игроков уверенность. Но если Салах будет на поле, то мы будем играть лучше и, я думаю, победим», — считает египетский болельщик.

«Знаем, что там есть отличный футболист Салах, которого все боятся. Но мы надеемся, что у нас всё пройдет гладко, наши будут на высоте и никакой Салах нам не страшен», — говорит болельщица из России.