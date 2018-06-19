"США не лагерь для мигрантов"

"США не будут лагерем для мигрантов или центром для содержания беженцев. Не будут! Посмотрите, что происходит в Европе, посмотрите, что происходит в других регионах. Мы не можем допустить, чтобы то же самое было и в США. Пока я президент, этому не бывать".

Это заявление Трампа вызвало критику в Организации Объединенных Наций. В первую очередь в ООН обеспокоены тем, что новая политика американских властей приводит к тому, что дети оказываются разлучены с родителями.

Стефан Дюжаррик, представитель генсека ООН: "Генеральный секретарь надеется, что к беженцам и мигрантам будут относиться достойно, с уважением, в соответствии с международным законодательством. Нельзя травмировать детей, разлучая их с родителями. Нельзя разделять семьи".

В приюте на юге США живут более полутора тысяч детей мигрантов. Находится он на границе с Мексикой. Большинство из этих детей были разлучены с родителями после того, как власти США провозгласили начало политики нулевой терпимости по отношению к нелегальным мигрантам.

REUTERS/Mike Blake

Венди Янг, адвокат: "Мне кажется, власти скорее думали о том, как удержать людей, которые хотят попасть в США, нежели о том, как позаботиться о семьях, которые больше всего страдают в этой ситуации".

В начале апреля президент США распорядился ужесточить политику в отношении нелегальных мигрантов. В прошлом месяце были задержаны более 50 тысяч человек, которые пытались незаконно пересечь южную границу страны. В соответствии с новой политикой взрослые при этом попадают в тюрьму, а детей отправляют в специальные приюты.