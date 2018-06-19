"США не лагерь для мигрантов"

"США не будут лагерем для мигрантов или центром для содержания беженцев. Не будут! Посмотрите, что происходит в Европе, посмотрите, что происходит в других регионах. Мы не можем допустить, чтобы то же самое было и в США. Пока я президент, этому не бывать", - заявил американский президент Дональд Трамп. Его слова вызвали критику в Организации Объединенных Наций. В первую очередь в ООН обеспокоены тем, что новая политика американских властей ведет к тому, что дети оказываются разлучены с родителями.