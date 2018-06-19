Сирия требует вывести войска

Сирия осудила Турцию и США за размещение войск в районе города Манбидж на севере страны. В заявлении сирийского МИДа сказано об американо-турецкой агрессии. Правительство обещает освободить всю территорию Сирии от любого иностранного присутствия.

Анкара настаивает на правомерности своих действий и заявляет, что освобождает этот район от курдских объединений, которые Турция считает террористическими. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган: «Что мы говорили? Террористы уйдут из Манбиджа. И они начали уходить, верно? Теперь мы начали патрулирование в этом районе. Почему? Братья мои, те, кто умеет вести дела, уполномочены так делать».

Как сообщают в Пентагоне, турецкие и американские военные патрулируют пригороды Манбиджа, который называют оплотом курдских формирований. Турция заявляет о намерении и дальше вытеснять курдов из зон безопасности у своих границ.