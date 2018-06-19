Кубик Рубика: кто быстрее?

Собрать кубик Рубика за несколько секунд и получить признание изобретателя головоломки Эрнё Рубика: это стало реальностью в Лондоне, где прошёл отборочный этап Чемпионата мира по кубику Рубика Red Bull.

В британской части соревнований были выделены четверо победителей. Самый быстрый — Филипп Вейер — собрал головоломку за 6,634 сек. Среди женщин лучшей стала Сара Флук, её результат: 14,695 сек. Одной рукой быстрее всех справился Гарри Сэвэдж (за 16,626 сек.). Ещё один победитель был определён в дисциплине Re-Scramble: надо было быстрее всех расставить цветные клетки так, как на образце. Крис Милс справился с этой задачей на 26,846 сек.

Специальный гость этого мероприятия Эрнё Рубик выступил перед собравшимися и подчеркнул, что считает своё изобретение вне-культурными вне-языковым.

Основные состязания Чемпионата мира по кубику Рубика пройдут в США в сентябре. Призовой фонд составит 30 тыс. долларов.