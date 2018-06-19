Перекрытые улицы и усиленные меры безопасности - Ким Чен Ын прибыл в Пекин с двухдневным визитом.
Визит-сюрприз Ким Чен Ына в Китай
Визит-сюрприз Ким Чен Ына в Китай
Это третий визит северокорейского лидера в соседнюю страну с начала года. Он проходит через неделю после исторического саммита КНДР-США в Сингапуре и в условиях развязанной Белым домом торговой войны с официальным Пекином.
В отличие от предыдущих поездок, на этот раз о визите было объявлено за несколько часов до прибытия лидера КНДР в китайскую столицы, причем, отмечают наблюдатели, пока не известно, запланирована ли встреча Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпинем.