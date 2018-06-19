В Милане закончилась неделя мужской моды весна-лето 2019. На этот раз на шоу Доменико Дольче и Стефано Габбаны были представлены наряды для всех случаев жизни. Во всех смыслах роскошные домашние халаты, костюмы-двойки и тройки в орнаментах. Новинкой стала вспышка цветов и принтов. Кроме того на показе появились музы Дольче и Габбаны - в черном костюме-тройке мужского покроя прошлась по подиуму героиня рекламных кампаний марки актриса Моника Белуччи, а также Наоми Кэмпбелл.
Неделя мужской моды в Милане
Неделя мужской моды в Милане
Что касается Прады, то многие обозреватели сошлись во мнении, что ушанки, появившиеся на показе, стали одним из хитов новой мужской коллекции. Немного сдержанно Прада признала, что эта коллекция была по своему сексуальна: итальянка хотела переосмыслить мужскую сексуальность за счет демонстрации ультра-коротких шорт. А дань моде 60-х можно было рассмотреть в характерных цветочных принтах и водолазках.
Коллекция весна-лето 2019 Джорджио Армани была выполнена в классической стилистике марки. Он остался верен своей любви к костюмам понятного кроя и однотонной цветовой гамме. В этом году костюмы из натуральных материалов оттенков белого, серого и голубого цветов сочетались с монохромными моделями шляп. Одной из самых востребованных тканей стала джерси глубокого синего цвета.