Неделя мужской моды в Милане

В Милане закончилась неделя мужской моды весна-лето 2019. На этот раз на шоу Доменико Дольче и Стефано Габбаны были представлены наряды для всех случаев жизни. Во всех смыслах роскошные домашние халаты, костюмы-двойки и тройки в орнаментах. Новинкой стала вспышка цветов и принтов. Кроме того на показе появились музы Дольче и Габбаны - в черном костюме-тройке мужского покроя прошлась по подиуму героиня рекламных кампаний марки актриса Моника Белуччи, а также Наоми Кэмпбелл.