Третий раненый в результате стрельбы в шведском Мальмё скончался во вторник в больнице. Всего в результате инцидента, произошедшего в понедельник вечером у интернет-кафе в 100 метрах от полицейского участка в центре города. пострадали и были госпитализированы 6 человек в возрасте от 19 лет до 31 года, один из них сейчас находится в тяжёлом состоянии.
Мальмё: не террористы, но бандиты
Мальмё: не террористы, но бандиты
Глава полиции Мальмё Стефан Синтеус сообщил, что стрельба, открытая предположительно из проезжавшего мимо автомобиля, была результатом конфликта криминальных группировок.
"Все участники происшествия являются членами банд, вовлеченных в организованную преступность в Мальмё и известных правоохранительным органам", - сказал Синтеус.
Стрелявший пока не найден, его поиски продолжаются. Полиция призвала население города сообщать любую информацию, которая может помочь следствию.
Уровень организованной преступности и число криминальных разборок с применением оружия в Швеции в последнее время возросли. Популистская крайне-правая партия Шведские демократы связывает рост насилия с увеличением числа мигрантов, не интегрированных в общество и набирает на этом политические очки.