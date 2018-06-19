Мальмё: не террористы, но бандиты

Третий раненый в результате стрельбы в шведском Мальмё скончался во вторник в больнице. Всего в результате инцидента, произошедшего в понедельник вечером у интернет-кафе в 100 метрах от полицейского участка в центре города. пострадали и были госпитализированы 6 человек в возрасте от 19 лет до 31 года, один из них сейчас находится в тяжёлом состоянии.