Макрон и Меркель призывают "играть по правилам"

Играть по правилам и неукоснительно высылать всех без исключения мигрантов в страну, через которую они прибыли в ЕС. С такой инициативой намерены выступить в ближайшее время президент Франции и канцлер Германии, которые надеются найти понимание среди руководства других заинтересованных государств.

По итогам межправительственной встречи во вторник во дворце Мезеберг (земля Бранденбург), Эммануэль Макрон, делая аллюзию на злоключения судна "Аквариус" с мигрантами на борту, заявил: "Мы верим, что Евросоюз может разрешить миграционный кризис. О существовании проблемы массовой миграции мы узнали не вчера, не на прошлой неделе, поэтому мы решительно настроены решать ее сообща и координировать действия на общеевропейском уровне ".

До сих пор, подчеркнули Макрон и Меркель, соседи Италии и Греции соглашались принимать беженцев у себя, чтобы разгрузить эти страны, находящиеся на передовой миграционного кризиса.

"Мы хотели бы координировать наши действия, в идеале - на общеевропейском уровне, - заявила в свою очередь Ангела Меркель, - но следует признать, что сегодня это нелегко. Поэтому нельзя исключать сотрудничества лишь ряда государств ЕС, но хотела бы еще раз подчеркнуть: наша цель - способствовать поиску совместных решений, чтобы избежать раскола Европы".

Наблюдатели отмечают, что, если инициатива лидеров Франции и Германии будет поддержана, Ангеле Меркель удастся достойно ответить на ультиматум, выдвинутый ее партнёром по коалиции. Накануне лидер ХСС Хорст Зеехофер заявил, что, если канцлер не сможет уговорить европейских лидеров положить конец неконтролируемой миграции, он в одностороннем порядке закроет немецкие границы.