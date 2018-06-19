Макрон и Меркель ищут ответ на миграционный вызов

Что делать с мигрантами и как собирать и тратить общие деньги: эти вопросы должны обсудить сегодня президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Предполагалось, что в преддверии европейского саммита они наметят принципы реформы еврозоны: Макрон добивается создания общего бюджета.

Впрочем, эта тема уходит на второй план на фоне более актуальных вопросов, в частности, проблемы миграции, — объясняет шеф бюро Reuters во Франции Люк Бейкер: «Всё меньше остаётся возможностей для обсуждения реформ еврозоны и видения будущего ЕС, которое Макрон изложил в речи в Сорбонне. Он может не успеть, ведь приближаются региональные выборы в Германии, затем будет 2019 год: выход Великобритании из ЕС, выборы в Европарламент, и про реформу Еврозоны забудут».

Вопросы миграции называют самой острой темой встречи. Макрон призывал пересмотреть миграционную политику ЕС, а Меркель была вынуждена принять ультиматум главы МВД и партнёра по коалиции Хорста Зеехофера, который потребовал ужесточить борьбу с нелегалами на уровне ЕС. В противном случае он грозит массовой высылкой мигрантов и масштабным контролем на границе.

Ранее Макрон обсуждал проблему миграции с новым итальянским премьером Джузеппе Конте, который представляет коалицию сторонников ужесточения контроля за нелегалами. В конце июня главы государств и правительств смогут представить консолидированную позицию на саммите Евросоюза, от которого ожидают конкретных решений по миграционной реформе.