Марин Ле Пен придется вернуть деньги Европарламенту

Марин Ле Пен все же придется вернуть Европарламенту 298 500 евро, выплаченных ее помощнице Катрин Гризе в период с 2010-го по 2016-й годы.

Иск лидера бывшего Национального фронта (ставшего сегодня "Национальным объединением") об отмене решения европейского правосудия - удерживать сумму задолженности с ее зарплаты евродепутата - отклонен. Он стал вторым: в прошлом году европейский суд первой инстанции отклонил ее ходатайство о рассмотрении вопроса в срочном порядке.

Ле Пен уже заявила, что в установленный законом срок подаст апелляцию в высшую судебную инстанцию Евросоюза. По ее мнению, европейское правосудие не прислушалось к доводам ее защиты.

Удержания от зарплаты Марин Ле Пен в пользу Европарламента начались в феврале прошлого года, но прекратились, когда лидер французских крайне-правых покинула европейскую ассамблею. Теперь Европарламент намерен взыскать оставшуюся сумму через французские суды. По его мнению, Ле Пен так и не представила доказательств того, что Катрин Гризе занималась реальной, а не фиктивной работой.