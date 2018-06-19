Третий за последние три месяца визит северокорейского лидера в Пекин: в китайской столице Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Аналитики сходятся во мнении: лидер КНДР приехал, чтобы проинформировать председателя КНДР об итогах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. Будет скорее всего затронут и вопрос ослабления санкций в отношении Пхеньяна - Совет Безопасности ООН, постоянным членом которого является Китай, ужесточил их в прошлом декабре. Си Цзиньпин уже отметил,что дружественные связи Китая и КНДР не изменятся ни при каких обстоятельствах.
Ким Чен Ын в гостях у Си Цзиньпина
Ким Чен Ын в гостях у Си Цзиньпина
Ким Тон Гиль, директор Корейского центра Пекинского университета, считает:
"Пока ещё слишком рано говорить о том, какую игру ведут власти Северной Кореи с Америкой и с китайским правительством. Но ясно одно: Китай, китайское правительство - единственная настоящая поддержка правительства Северной Кореи".
В Пекине приветствовали решение Вашингтона и Сеула отложить совместные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове - президент США Дональд Трамп выполнил обещание, данное на итоговой пресс-конференции после саммита в Сингапуре.
Позитивным и конструктивным считают этот шаг и многие эксперты. Специалист по Северной Корее сеульского университета Янг Му Чжин говорит:
"Приостановление учений имеет смысл, поскольку это может способствовать преуменьшению угроз безопасности на Корейском полуострове и подтолкнуть к денуклеаризации Северной Кореи. Я не думаю, что это создаст проблемы для обороноспособности альянса или Южной Кореи в частности".
В обмен на гарантии безопасности со стороны США КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон обещает не начинать учений до тех пор пока переговоры по денуклеаризации будут проходить в благоприятном ключе.