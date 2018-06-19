Ким Чен Ын в гостях у Си Цзиньпина

Третий за последние три месяца визит северокорейского лидера в Пекин: в китайской столице Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Аналитики сходятся во мнении: лидер КНДР приехал, чтобы проинформировать председателя КНДР об итогах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. Будет скорее всего затронут и вопрос ослабления санкций в отношении Пхеньяна - Совет Безопасности ООН, постоянным членом которого является Китай, ужесточил их в прошлом декабре. Си Цзиньпин уже отметил,что дружественные связи Китая и КНДР не изменятся ни при каких обстоятельствах.