Италию волнует "цыганский вопрос"

Итальянские власти собираются провести так называемую "перепись"цыган и тем самым, по словами главы МВД и вице-премьера Италии Маттео Сальвини, положить концец "царяйщему в стране хаосу". Cогласно анонсированному в понедельник плану, нелегальные цыганские поселения будут ликвидированы, а их обитатели, не имеющие законных оснований пребывания в стране, - депортированы.
"Я поручил министерству подготовить доклад о положении цыган, чтобы выяснить, кто они, сколько их. К сожалению, цыган с итальянским гражданством нам придётся оставить, так как выдворить их мы не можем", - уточнил Сальвини.
Кроме того, он объявил о намерении внести ограничения в работу иностранных НПО, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море. По словам министра, своё время они проводят "в ожидании очередного груза, чтобы затем заработать на нём деньги".
"Речь идёт о судах под флагами Гибралтара, Испании, Германии, Нидерландов. Совершенно недопустимо, чтобы весь мир вылавливал мигрантов в Средиземном море, а потом доставлял их в Италию", - выразил своё возмущение глава МВД.
"Aquarius прибывает в Испанию. Впервые, судно, следовавшее из Ливии в Италию, причаливает к берегам другой страны. Это знак перемен. Европа больше не сможет вытирать о нас ноги", - так он прокомментировал высадку в порту Валенсии сотен мигрантов с борта Aquarius. Спасательное судно ранее отказались принимать у себя итальянские власти.