Италию волнует "цыганский вопрос"

Итальянские власти собираются провести так называемую "перепись"цыган и тем самым, по словами главы МВД и вице-премьера Италии Маттео Сальвини, положить концец "царяйщему в стране хаосу". Cогласно анонсированному в понедельник плану, нелегальные цыганские поселения будут ликвидированы, а их обитатели, не имеющие законных оснований пребывания в стране, - депортированы.

"Я поручил министерству подготовить доклад о положении цыган, чтобы выяснить, кто они, сколько их. К сожалению, цыган с итальянским гражданством нам придётся оставить, так как выдворить их мы не можем", - уточнил Сальвини.