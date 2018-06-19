Венгрия вводит "миграционный налог"

Венгрия вводит "специальный миграционный налог" в размере 25%. Выплачивать его будут неправительственные организации, которые оказывают поддержку иммигрантам. Об этом во вторник заявили в Министерстве национальной экономики страны. Когда закон вступит в силу и с каких конкретно видов деятельности будет взиматься налог, в ведомстве не уточнили. Этими отчислениями Будапешт надеется компенсировать затраты госбюджета на борьбу с незаконной миграцией, которую активизировало правительство Виктора Орбана.

Ещё одно тому подтверждение - законопроект "Стоп Сорос". Голосование по нему венгерский парламент проведёт уже в среду, не дожидаясь выводов экспертов Венецианской комиссии (cвои рекомендации она должна опубликовать в пятницу). Законодательная инициатива, активно критикуемая правозащитниками, включает в себя запрет на деятельность организаций, связанных с миллиардером Джорджем Соросом, а также уголовное наказание НПО, которые занимаются иммиграцией в Венгрию.