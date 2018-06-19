В Евросоюзе рассматривают возможность создания центров по приёму мигрантов за пределами ЕС. В частности, предполагается сооружение подобных центров в Северной Африке, где мигранты смогут обратиться за получением статуса беженца, не пускаясь в опасное плавание по Средиземному морю. Данная мера, как и ряд других, направленных на решение миграционного кризиса, будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС.
ЕС пытается преодолеть миграционный кризис
ЕС пытается преодолеть миграционный кризис
«Мы пока не отвергли ни одно из предложений, но никаких решений не принято, - отметил Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по делам миграции. - Пока лишь прозвучала такая идея, но мы не говорим о конкретном проекте».
Этот вопрос обсуждался в ходе прошедшей в Вене встречи канцлера Австрии Себастьяна Курца и председателя Европарламента Антонио Таяни, который заявил журналистам, что речь идёт о серьёзнейшей проблеме, стоящей перед ЕС: «Иммиграция стала проблемой проблем. В этом вопросе на карту поставлено будущее Европы. Если мы не получим конкретных ответов, повысится социальная напряжённость, и само существование Европейского союза окажется под вопросом».
С самым большим наплывом мигрантов в Евросоюзе столкнулись Италия и Греция. В руководстве ЕС рассчитывают, что новые меры помогут преодолеть миграционный кризис.