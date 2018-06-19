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Брюссельское бюро

ЕС пытается преодолеть миграционный кризис

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ЕС пытается преодолеть миграционный кризис

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В Евросоюзе рассматривают возможность создания центров по приёму мигрантов за пределами ЕС. В частности, предполагается сооружение подобных центров в Северной Африке, где мигранты смогут обратиться за получением статуса беженца, не пускаясь в опасное плавание по Средиземному морю. Данная мера, как и ряд других, направленных на решение миграционного кризиса, будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС.

«Мы пока не отвергли ни одно из предложений, но никаких решений не принято, - отметил Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по делам миграции. - Пока лишь прозвучала такая идея, но мы не говорим о конкретном проекте».

Этот вопрос обсуждался в ходе прошедшей в Вене встречи канцлера Австрии Себастьяна Курца и председателя Европарламента Антонио Таяни, который заявил журналистам, что речь идёт о серьёзнейшей проблеме, стоящей перед ЕС: «Иммиграция стала проблемой проблем. В этом вопросе на карту поставлено будущее Европы. Если мы не получим конкретных ответов, повысится социальная напряжённость, и само существование Европейского союза окажется под вопросом».

С самым большим наплывом мигрантов в Евросоюзе столкнулись Италия и Греция. В руководстве ЕС рассчитывают, что новые меры помогут преодолеть миграционный кризис.