ЕС пытается преодолеть миграционный кризис

В Евросоюзе рассматривают возможность создания центров по приёму мигрантов за пределами ЕС. В частности, предполагается сооружение подобных центров в Северной Африке, где мигранты смогут обратиться за получением статуса беженца, не пускаясь в опасное плавание по Средиземному морю. Данная мера, как и ряд других, направленных на решение миграционного кризиса, будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС.