В ЕС решат вопрос об авторском праве

В Комитете по правовым вопросам Европарламента в среду состоится голосование по проекту Директивы об авторском праве. Этот вопрос с давних пор вызывает острые споры между различными политическими группами и европейскими институтами, и голосование по данному проекту, предложенному Еврокомиссией ещё в сентябре позапрошлого года, несколько раз переносилось.