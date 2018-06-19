В Комитете по правовым вопросам Европарламента в среду состоится голосование по проекту Директивы об авторском праве. Этот вопрос с давних пор вызывает острые споры между различными политическими группами и европейскими институтами, и голосование по данному проекту, предложенному Еврокомиссией ещё в сентябре позапрошлого года, несколько раз переносилось.
В ЕС решат вопрос об авторском праве
В ЕС решат вопрос об авторском праве
«Сейчас главная проблема состоит в том, что такие платформы, как YouTube, Facebook, Dailymotion, Vimeo и другие играют нечестно, - считает Вероник Деброс, глава Европейской ассоциации обществ авторов и композиторов. - Они используют лазейки в законе, которые позволяют им не платить авторам, и при этом они стали сейчас основным путём доступа к культурному контенту в интернете».
Согласно статье 13 предлагаемой директивы, онлайн-платформы могут обязать ограничивать доступ к информации, размещённой пользователями в нарушение авторских прав.
«Статья 13 представляется опасной, - отмечает Анна Мазгал, консультант Wikimedia, - ведь сейчас в соответствии с ней платформы должны блокировать доступ ко всему, что публикуют люди, если речь идёт о контенте, принадлежащему кому-то другому. Мы волнуемся за подавляющее большинство пользователей, которые имеют право использовать чужой контент, пародируя его или цитируя, выступая с политическими комментариями».
В преддверии голосования сохраняется неопределённость относительно того, в чью пользу будет принято решение.