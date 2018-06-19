Болельщики английской сборной празднуют победу: встреча с Тунисом в Волгограде закончилась со счётом 2-1 в пользу львов, причём решающий гол был забит уже в добавленное время.
Английские болельщики празднуют победу
Английские болельщики празднуют победу
«Замены всё исправили и появился победитель. К счастью, мы победили. Мы выиграем Чемпионат мира, кубок будет нашим». «Потрясающе. Мы это заслужили. Превосходная игра. Молодец, Англия», — кричали болельщики после игры.
Вопреки сообщениям, которые распространялись в интернете и СМИ, матч прошёл в спокойной обстановке. Поболеть за Англию, как отмечают местные издания, приехало много россиян, а тунисцев было заметно больше, чем британцев.
Некоторые болельщики сборной Англии отмечали победу всю ночь. В волгоградских пабах говорят, что за эти дни разлили тонны пива и приучили выходцев из Туманного Альбиона грызть вяленую воблу.