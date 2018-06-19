Саранск: в ритме латино

Сальса, румба кумбия - зажигательные танцы, а также песни в исполнении колумбийских болельщиков оживили столицу Мордовии. Улицы Саранска будто окрасились в ярко-жёлтый, синий и красный - цвета флага этой южноамериканской страны.

Местные жители начинают потихоньку привыкать к атмосфере спортивного праздника и проникаться национальным колоритом гостей. Правда, пуститься в пляс вместе с колумбийцами они пока не спешат. А вот болельщики сборной Японии - соперницы Колумбии по сегодняшнему матчу группового этапа Чемпионата мира - вовсе не прочь разделить с ними веселье. Без намёка на соперничество фанаты обеих команд готовятся к игре сообща, тренируя навыки скандирования, желая друг другу удачи.