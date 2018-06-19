Христо Явашев: "В моем искусстве не следует искать смысла"

После многолетнего перерыва, связанного со смертью его жены и единомышленницы Жанны-Клод, американский скульптор и художник болгарского происхождения Христо Явашев представил в Лондоне свое очередное детище.

С середины июня на волнах озера в Гайд-парке качается сложенная из нефтяных бочек "Мастаба". Мастабой называют древнеегипетские гробницы в форме усеченной пирамиды.

"Не следует искать в моем творчестве особого смысла, - заявил Христо журналистам. -

Визуальное искусство играет исключительно с формами и пропорциями. Все наши проекты с Жанной-Клод всегда находились за пределами здравого смысла, они были иррациональными и бесполезными. Наши произведения не имели ничего общего с пропагандой, потому что все, что обладает так называемым "социальным значением", является по сути пропагандой: экономической, политической, религиозной, экологической. А наше искусство - это чистое искусство".

Вес лондонской "Мастабы" - 650 тонн, для создания конструкции были использованы 7 с половиной тысяч нефтяных бочек. Полюбоваться на новый проект Христо Явашева можно в Лондоне до 9 сентября.