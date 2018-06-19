Нижняя палата канадского парламента одобрила законопроект C-45 о легализации марихуаны: 205 голосов «за», 82 «против». Документ разрешит канадцам старше 18 или 19 лет приобретать лёгкие наркотики и без проблем хранить до 30 грамм.
Канада на шаг ближе к легализации
Канада на шаг ближе к легализации
При этом депутаты отклонили ряд предложений — например, о создании реестра производителей и о возможности для регионов запрещать употребление травки, выращенной дома.
Проект ещё отправится на одобрение в верхнюю палату парламента, а затем — на подписание генерал-губернатору Канады. Если закон будет утверждён, Канада станет первой страной «Большой семёрки», где марихуана полностью легальна — после почти ста лет официального запрета.
Использование каннабиса в медицинских целях в Канаде разрешено уже два десятка лет. Один из ведущих сторонников полного снятия ограничений — действующий премьер-министр Джастин Трюдо.