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Канада

Канада на шаг ближе к легализации

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Канада на шаг ближе к легализации

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Нижняя палата канадского парламента одобрила законопроект C-45 о легализации марихуаны: 205 голосов «за», 82 «против». Документ разрешит канадцам старше 18 или 19 лет приобретать лёгкие наркотики и без проблем хранить до 30 грамм.

При этом депутаты отклонили ряд предложений — например, о создании реестра производителей и о возможности для регионов запрещать употребление травки, выращенной дома.

Проект ещё отправится на одобрение в верхнюю палату парламента, а затем — на подписание генерал-губернатору Канады. Если закон будет утверждён, Канада станет первой страной «Большой семёрки», где марихуана полностью легальна — после почти ста лет официального запрета.

Использование каннабиса в медицинских целях в Канаде разрешено уже два десятка лет. Один из ведущих сторонников полного снятия ограничений — действующий премьер-министр Джастин Трюдо.