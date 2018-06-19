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Германия

Антисемит предстал перед судом

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Антисемит предстал перед судом

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В Берлине начался суд по делу об антисемитском нападении, произошедшем в апреле в немецкой столице. На скамье подсудимых - один из его участников - 19-летний беженец из Сирии. По версии следствия, он накинулся на двух своих сверстников в кипах - израильтянина арабского происхождения и выходца из Марокко, имеющего гражданство ФРГ, - оскорбив их и нанеся молодым людям тяжкие телесные повреждения.

В ходе судебного заседания обвиняемый принёс извинения за проявленную агрессию, при этом заявив, что не собирался избивать юношей, а лишь "хотел напугать их". В том, что действия были совершены на почве антисемитизма, он признавать отказался.

"Антисемитизм может возникнуть в любом из слоёв нашего общества. И мы обязаны указать на проблему. Если она существует в лагере для беженцев, мы должны об этом сказать. Точно так нужно поступать, если проявления антисемитизма наблюдаются в кругах левых или правых. Это общая проблема. Именно так её стоит рассматривать и, соответственно, решать", - убеждён Майк Самуэль Дельберг, представитель еврейской общины Берлина.

Инцидент спровоцировал острые дебаты по поводу усиления антисемитских настроений в Германии. Еврейская община в этой стране насчитывает около 200 тысяч человек.