Антисемит предстал перед судом

В Берлине начался суд по делу об антисемитском нападении, произошедшем в апреле в немецкой столице. На скамье подсудимых - один из его участников - 19-летний беженец из Сирии. По версии следствия, он накинулся на двух своих сверстников в кипах - израильтянина арабского происхождения и выходца из Марокко, имеющего гражданство ФРГ, - оскорбив их и нанеся молодым людям тяжкие телесные повреждения.

В ходе судебного заседания обвиняемый принёс извинения за проявленную агрессию, при этом заявив, что не собирался избивать юношей, а лишь "хотел напугать их". В том, что действия были совершены на почве антисемитизма, он признавать отказался.