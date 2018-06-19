Регламенту "Дублин-3" требуется "евроремонт"

"Дублин-3" - положение, регламентирующее миграционную политику Евросоюза. В чём его недоработка? Многие аналитики, в их числе Стефан де Врис, сетуют на то, что прибывающие в Европу беженцы не имеют права выбора страны проживания. Запрос о предоставлении убежища они обязаны сделать в том государстве-члене ЕС, в котором они оказались. Отсюда - неравномерное распределение беженцев между европейскими странами.
"Безусловно, передвигаться в пределах Европы очень легко, ведь отсутствует пограничный контроль. Потому многие люди прибывают в южную часть континента - в Италию или Грецию, а оттуда движутся на Север, где и оседают - например, в Нидерландах, Германии, скандинавских странах. Всё это - пункты назначения второго порядка. Вообще-то, местные власти должны отправлять мигрантов обратно в Италию или Грецию.
Проблема в том, что эти государства расположены ближе всех к тем странам, откуда прибывает большинство беженцев. В этом причина диспропорции.
Все согласны с утверждением о том, что эта система больше не работает. Ей нужна полная реконструкция, но вопрос в том, как именно её осуществить. Мнений на этот очень много. Трудно прийти к согласию. Я не думаю, что стороны смогут сделать это во время саммита", - уверен политолог.
Поиском путей выхода из миграционного кризиса Европа занимается на протяжении двух последних десятилетий. Но эксперты отмечают: в сегодняшней ситуации есть некий парадокс
"Европейское бюро помощи беженцам вчера опубликовало новые данные. Число прибывающих в Европу мигрантов все меньше. По сравнению с прошлым годом, этот показатель снизился на 44%. То есть мы много говорим на эту тему, а миграционный поток резко сокращается", - заключает Стефан де Врис.