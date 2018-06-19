Регламенту "Дублин-3" требуется "евроремонт"

"Дублин-3" - положение, регламентирующее миграционную политику Евросоюза. В чём его недоработка? Многие аналитики, в их числе Стефан де Врис, сетуют на то, что прибывающие в Европу беженцы не имеют права выбора страны проживания. Запрос о предоставлении убежища они обязаны сделать в том государстве-члене ЕС, в котором они оказались. Отсюда - неравномерное распределение беженцев между европейскими странами.

"Безусловно, передвигаться в пределах Европы очень легко, ведь отсутствует пограничный контроль. Потому многие люди прибывают в южную часть континента - в Италию или Грецию, а оттуда движутся на Север, где и оседают - например, в Нидерландах, Германии, скандинавских странах. Всё это - пункты назначения второго порядка. Вообще-то, местные власти должны отправлять мигрантов обратно в Италию или Грецию.