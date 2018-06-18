Геймеров можно увозить

Всемирная организация здравоохранения представила обновлённое издание Международной классификации болезней — уже 11-е. Свод разрабатывали почти десять лет, и впервые документы будут представлены в широкодоступном электронном виде.

В числе 55 тысяч травм, расстройств и болезней свой код МКБ (6C51) получила и зависимость от компьютерных игр. Такое расстройство, согласно документу, можно диагностировать, если компьютерные игры влекут за собой заметные нарушения в личной и социальной жизни в течение не менее чем 12 месяцев.

МКБ-11 должна быть утверждена в мае следующего года и вступит в силу с начала 2022 г.