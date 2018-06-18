Англичане рвутся в бой

Сегодня в Волгограде пройдет матч группового турнира чемпионата мира по футболу. На стадионе "Волгоград Арена" сыграют сборные Туниса и Англии. По некоторым данным, британцы приобрели более 32 тысяч билетов на матчи. На игре в Волгограде ожидается около 10 тысяч фанатов из Англии и Туниса. С момента завоевания последнего и единственного золота "Трех львов" на мундиале прошло уже больше 50-ти лет, но Гарету Саутгейту, по мнению экспертов, все же удалось привезти в Россию крепкую и боеспособную команду.