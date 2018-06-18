Сегодня в Волгограде пройдет матч группового турнира чемпионата мира по футболу. На стадионе "Волгоград Арена" сыграют сборные Туниса и Англии. По некоторым данным, британцы приобрели более 32 тысяч билетов на матчи. На игре в Волгограде ожидается около 10 тысяч фанатов из Англии и Туниса. С момента завоевания последнего и единственного золота "Трех львов" на мундиале прошло уже больше 50-ти лет, но Гарету Саутгейту, по мнению экспертов, все же удалось привезти в Россию крепкую и боеспособную команду.
Англичане рвутся в бой
Англичане рвутся в бой
Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии: "Конечно здорово, когда есть время на тренировки, но, когда вы в группе, которая вступает в борьбу последней, вам приходится сидеть и наблюдать за тем, как играют все остальные. Я не думаю, что нашим игрокам нужна какая-то дополнительная информация, они просто хотят, наконец, выйти на поле".
Сборные Туниса и Англии ранее встречались между собой дважды. Первая игра была товарищеской, накануне ЧМ-1990 года. Вторая - на чемпионате 1998-го года в Марселе в первом туре группового этапа. Тогда англичане выиграли со счётом 2:0.