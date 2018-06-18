Хорватский форвард отправлен домой с ЧМ-2018

Хорватский футболист Никола Калинич отправлен домой с ЧМ-2018 в России из-за неподчинения тренеру: 30-летний форвард "Милана" и национальной сборной отказался выходить на замену во втором тайме матча 1-го тура, где Хорватия играла с Нигерией.

По официальной версии, Калинич разминался и готовился к выходу на поле, но потом вдруг заявил, что у него болит спина. Это не первый случай отказа Калинича выходить на замену. Главный тренер хорватов Златко Далич сказал, что воспринял такое положение вещей спокойно, но поскольку ему нужны футболисты, готовые к игре, принял решение исключить нападающего из сборной.