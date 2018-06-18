На тракторе на "мундиаль" в Россию

Вышел за порог - и сразу на стадион: 70-летний немецкий пенсионер Губерт Вирт припарковался прямо на стоянке перед стадионом "Лужники". На Чемпионат мира по футболу в Россию он приехал... на тракторе. "Железный конь" на 10 лет старше своего хозяина, но благополучно довёз его до российской столицы вместе с прицепом-фургончиком, в котором есть всё необходимое как для путешествия - так и для оседлой жизни.