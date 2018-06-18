Вышел за порог - и сразу на стадион: 70-летний немецкий пенсионер Губерт Вирт припарковался прямо на стоянке перед стадионом "Лужники". На Чемпионат мира по футболу в Россию он приехал... на тракторе. "Железный конь" на 10 лет старше своего хозяина, но благополучно довёз его до российской столицы вместе с прицепом-фургончиком, в котором есть всё необходимое как для путешествия - так и для оседлой жизни.
На тракторе на "мундиаль" в Россию
На тракторе на "мундиаль" в Россию
Предел скорости для трактора -30 км в час. Но Вирту это не мешает.
"Тракторы - моя страсть, -говорит он. - Трактор едет медленно, очень медленно, а это значит, что вы можете всё хорошо рассмотреть. И потом он так живописно выглядит, что все люди подходят ко мне, хотят рассмотреть его, и у нас завязывается беседа. Так что трактор помогает мне ещё и общаться".
Вирт проделал на своём тракторе 2500 километров пути. Из Германии он выехал 15 мая, как раз поспев к матчу своей сборной с командой Мексики. И хотя "бундестим" на этот раз проиграла, болельщик-тракторист не теряет надежды на победу.