Волгоград-Сталинград занимает особое место в британско-российских отношениях, и проблемы последнего времени этого не изменят: так заявили британские официальные лица, приехавшие в город на Волге накануне матча.
Сталинград и дипломатия фанатов
Сталинград и дипломатия фанатов
Заместитель посла Великобритании в России, глава Футбольной ассоциации Англии, представители английских фанатов возложили венки в Зале Памяти на Мамаевом кургане.
«По моему мнению, это свидетельство прочного характера взаимоотношений между Великобританией и Волгоградом, и это перевешивает все непростые моменты наших отношений», — заявила зам. посла Линдси Сколл.
На пресс-конференции перед матчем дань памяти общей истории отдал и главный тренер английской сборной Гаррет Саутгейт. Говорят об этом и английские болельщики:
«Это дипломатия фанатов. Мы — и фанаты, и дипломаты. Газеты могут писать определённые вещи, но мы-то находимся прямо тут. Все видят какие-то проблемы, но тысячи и тысячи англичан приезжают сюда».
Город-побратим Волгограда — британский Ковентри, также почти полностью разрушенный во время войны.