Трамп пугает "миграцией по-европейски"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику Евросоюза и привёл в пример её последствия, чтобы оправдать ужесточение миграционной политики его собственного правительства. Трамп заявил, что правившие до него демократы оставили в наследство "худшие в мире иммиграционные законы" и припомнил ситуацию в Германии:

"Народ Германии отворачивается от своего руководства, - написал Трамп в "Твиттере", - потому что миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии растёт. Совершена огромная ошибка по всей Европе: разрешили приехать миллионам людей - а те так насильственно изменили местную культуру. Соединённым Штатам грозит то же самое!"

Позже президент вернулся к проблеме миграции и на пресс-конференции, пообещав не повторять "европейских ошибок":

"Соединенные Штаты не станут лагерем для мигрантов, не станут центром для содержания беженцев, не будет такого! Посмотрите, что происходит в Европе! Посмотрите, что происходит в других местах. Мы не можем допустить, чтобы это происходило в США, нет, под моим руководством этому не бывать", - сказал Трамп. С тех пор, как его устами США провозгласили политику "нулевой терпимости в отношении нелегальных мигрантов", на американской территории в специальных центрах и патронатных семьях размещены уже около 2000 детей нелегальных мигрантов, а их родители ждут решения суда.

Правозащитники выразили возмущение такой практикой, а представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил:

"Генеральный секретарь ООН полагает, что к беженцам и мигрантам всегда следует относиться достойно и с уважением в соответствии с действующим международным правом. Нельзя травмировать детей, разлучая их с родителями".

Трамп в ответ также раскритиковал практику разлучения семей нелегальных мигрантов и заявил, что в США давно назрела иммиграционная реформа.

При этом он заявил, что нелегальные мигранты используют детей для того, чтобы проникнуть на территорию США.