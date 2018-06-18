Брюссель предпринимает последние усилия, чтобы нормализовать отношения с Варшавой перед началом 26 июня слушаний о соблюдении правительством Матеуша Моравецкого верховенства закона. Польше грозит временное лишение права голоса в Евросовете, а также сокращение ассигнований из долгосрочного бюджета ЕС. Первый вице-президент Еврокомиссии назвал конструктивными свои переговоры в польской столице с премьер-министром:
ЕС ещё говорит с Польшей по-хорошему
ЕС ещё говорит с Польшей по-хорошему
«Он поделился со мной некоторой информацией, которую я изучу, - сказал Франс Тиммерманс. - Надеюсь, мы продолжим наш конструктивный диалог с целью урегулировать имеющуюся у нас проблему».
ЕС недоволен судебной реформой, позволяющей Сейму и правительству вмешиваться в работу органов юстиции. Уже с 3 июля в Польше будут досрочно отправлять на пенсию членов Верховного суда. Более трети из них могут потерять свои места. Оппозиция предупреждает, что так будут избавляться от судей, независимых от правящей национально-консервативной партии "Закон и справедливость".
Попытки введения санкций против Польши покажут, сможет ли Евросоюз остановить сползание к авторитаризму и коррупции и других своих членов, в том числе Венгрии, Мальты и Румынии.