Пять человек были ранены в третьем по величине городе Швеции Мальмё в понедельник вечером. Полиция получила сообщение о произошедшей в районе улицы Дротнингаттан стрельбе. Пострадавшие доставлены в больницу.
Стрельба в Мальмё: 5 раненых
Стрельба в Мальмё: 5 раненых
По данным правоохранительных органов, инцидент не был связан с терроризмом. Свидетели рассказали, что вооруженный неизвестный открыл огонь по группе людей, праздновавших победу шведской сборной на чемпионате мира по футболу. Нападавшему удалось скрыться. Полиция заверила жителей Мальмё, что причин для беспокойства нет.