Срочная новость

Срочная новость

Швеция

Стрельба в Мальмё: 5 раненых

Сейчас воспроизводится:

Стрельба в Мальмё: 5 раненых

Размер текста Aa Aa

Пять человек были ранены в третьем по величине городе Швеции Мальмё в понедельник вечером. Полиция получила сообщение о произошедшей в районе улицы Дротнингаттан стрельбе. Пострадавшие доставлены в больницу.

По данным правоохранительных органов, инцидент не был связан с терроризмом. Свидетели рассказали, что вооруженный неизвестный открыл огонь по группе людей, праздновавших победу шведской сборной на чемпионате мира по футболу. Нападавшему удалось скрыться. Полиция заверила жителей Мальмё, что причин для беспокойства нет.