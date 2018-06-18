Трое из пяти раненых в третьем по величине городе Швеции Мальмё скончались в больнице. Полиция получила сообщение о произошедшей в районе улицы Дротнингаттан стрельбе в понедельник вечером. Пострадавшие были госпитализированы, но троих из них спасти не удалось.
Стрельба в Мальмё: 3 погибших
Стрельба в Мальмё: 3 погибших
По данным правоохранительных органов, инцидент не был связан с терроризмом. Свидетели рассказали, что вооруженный неизвестный открыл огонь по группе людей, праздновавших победу шведской сборной на чемпионате мира по футболу. Нападавшему удалось скрыться. Полиция заверила жителей Мальмё, что причин для беспокойства нет.